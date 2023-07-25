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В Одессе произошла стрельба: введена операция "Сирена"

Иллюстративное фото: в Одессе произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Приморском районе Одессы произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию в Одесской области.

Отмечается, что полиция получила сообщение о стрельбе по улице Базарной около 11:00 от очевидца.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие введена полицейская операция "Сирена".

Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю BMW, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

Предварительно, в результате стрельбы никто не пострадал.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

Местные СМИ сообщали, что на месте обнаружили 5 гильз калибром 9 мм.

Чрезвычайные ситуации

РБК-Украина сообщало, что 17 июля в Печерском районе Киева мужчина проник в офис и устроил стрельбу. Из-за этого сотрудник охраны получил ранения.

Кроме того, 5 июля в здании Шевченковского районного суда столицы прогремел взрыв. Позже на территории суда прозвучало еще несколько взрывов, после которых туда заехали автомобили скорой помощи.

Как стало известно, взрывное устройство в суде взорвал Игорь Гуменюк, который в 2015 году бросил гранату в группу нацгвардейцев под стенами Верховной рады. Он погиб на месте происшествия.

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