У Києві чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину, його затримали

В Печерському районі Києва чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину. Внаслідок чого поранений співробітник охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Як повідомляється, вранці 17 липня невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони в який чоловік почав стріляти.

У результаті було поранено одного співробітника.

Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Однак спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.

Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.