У Києві чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину, його затримали
В Печерському районі Києва чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину. Внаслідок чого поранений співробітник охорони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Як повідомляється, вранці 17 липня невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони в який чоловік почав стріляти.
У результаті було поранено одного співробітника.
Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Однак спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.
Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.
Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо 5 липня у будівлі Шевченківського районного суду Києва пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що його влаштував Ігор Гуменюк, який у 2015 році кинув гранату до групи нацгвардійців під стінами Верховної ради.
Пізніше на території суду пролунало ще кілька вибухів, після яких туди заїхали автомобілі швидкої допомоги. Як стало відомо, зловмисник, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.
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