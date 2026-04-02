Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Одесі пролунали вибухи, місто атакували ракетами

15:04 02.04.2026 Чт
2 хв
Після першого вибуху за кілька хвилин жителі міста почули ще один
aimg Ірина Глухова

Вдень, 2 квітня, в Одесі пролунали вибухи під час ракетної атаки. Після першого вибуху за кілька хвилин жителі міста почули ще один.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги в Одеському районі оголосили о 14:39. У Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, яка рухалася в напрямку міста. Згодом місцеві жителі почули перший вибух.

Вже через кілька хвилин військові знову зафіксували загрозу.

"Ракета на м.Одеса", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць наразі немає.

Обстріли Одеси

Російські окупанти майже щодня атакують Одесу та область з акваторії Чорного моря.

Так, рано вранці 31 березня місто перебувало під атакою дронів - один із "Шахедів" влучив у дев’ятиповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа та постраждала людина.

Кількома днями раніше, у ніч на 28 березня, росіяни масовано атакували Одесу: було пошкоджено багатоповерхівку, дах пологового будинку, а близько десяти людей отримали травми.

Крім того, ввечері 24 березня зафіксували пряме влучання безпілотника в житловий будинок - постраждала жінка, ще одна людина опинилася під завалами.

А в ніч на 19 березня внаслідок чергового масованого нальоту дронів були пошкоджені багатоповерхівка та нежитлові будівлі.

