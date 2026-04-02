В Одесі пролунали вибухи, місто атакували ракетами

Обстріли Одеси

Російські окупанти майже щодня атакують Одесу та область з акваторії Чорного моря.

Так, рано вранці 31 березня місто перебувало під атакою дронів - один із "Шахедів" влучив у дев’ятиповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа та постраждала людина.

Кількома днями раніше, у ніч на 28 березня, росіяни масовано атакували Одесу: було пошкоджено багатоповерхівку, дах пологового будинку, а близько десяти людей отримали травми.

Крім того, ввечері 24 березня зафіксували пряме влучання безпілотника в житловий будинок - постраждала жінка, ще одна людина опинилася під завалами.

А в ніч на 19 березня внаслідок чергового масованого нальоту дронів були пошкоджені багатоповерхівка та нежитлові будівлі.