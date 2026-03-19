Одесу масовано атакували дрони РФ: пошкоджено висотку та нежитлову будівлю

00:45 19.03.2026 Чт
2 хв
Повітряні Сили весь вечір попереджали про загрози в повітрі для Одеси
aimg Маловічко Юлія
Фото: працівники ДСНС України (ДСНС Одещина)

Ворог атакував Одесу з 18 на 19 березня. Вже відомо про те, що постраждала багатоповерхівка та нежитлові будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Обстріл міста розпочався близько опівночі, в пабліках почали з'являтись новини про вибухи, які не були поодинокими та повторювались час від часу.

Повітряні Сили писали ще звечора середи, що групи дронів направляються на Одесу.

"Група ворожих ударних БпЛА з Чорного моря прямує у напрямку узбережжя Одещини (Чорноморськ, Одеса)", - повідомляли військові ПС.

Загалом близько опівночі стало відомо, що по всій Україні - загроза застосування балістики.

Згодом глава міської адміністрації Сергій Лисак написав - є перші відомості про пошкодження.

"Внаслідок масованої ворожої атаки маємо пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів міста, а також нежитлової будівлі в іншому районі. Всі оперативні та екстрені служби вже працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - написав він.

Нещодавні обстріли Одеси та області

Як відомо, Одещина час від часу опиняється під вогнем ворога. Ракети та дрони, які випускає РФ, пошкоджують цивільні об'єкти, автомобілі, інфраструктуру. Зза-цього у жителів області та міста були зафіксовані блекаути та проблеми з теплом та водопостачанням.

Наприклад, РБК-Україна писало про дроновий удар по Одесі, коли постраждав навчальний заклад та інші будівлі. А напередодні ворог обстріляв інфраструктуру на Одещині.

