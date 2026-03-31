Росія атакувала висотку в Одесі: пошкоджені кілька поверхів, є постраждалий

У вівторок зранку, 31 березня, Одеса вчергове була атакована російськими дронами. Один з безпілотників влучив у дев'ятиповерхівку, через що сталася пожежа і постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

"Під ранок ворог атакував Одесу ударними БпЛА. На жаль, зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували.

Проте це не всі наслідки. Відомо також про одного постраждало чоловіка. Медики надали допомогу на місці, подальше лікування громадянин проходитиме амбулаторно.

Наразі на місці ворожих атак працюють оперативні та комунальні служби.

Оновлено о 07:45

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що дрон росіян влучив в балкон квартири на третьому поверсі багатоповерхівки.

Також він поінформував, що постраждалих виявився 50-річний чоловік. У нього різана рана передпліччя.