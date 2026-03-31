ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала висотку в Одесі: пошкоджені кілька поверхів, є постраждалий

07:34 31.03.2026 Вт
2 хв
Наразі на місці подій працюють оперативні та комунальні служби.
aimg Едуард Ткач
Росія атакувала висотку в Одесі: пошкоджені кілька поверхів, є постраждалий Фото: рятувальники оперативно ліквідували пожежу (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У вівторок зранку, 31 березня, Одеса вчергове була атакована російськими дронами. Один з безпілотників влучив у дев'ятиповерхівку, через що сталася пожежа і постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Летіли понад 270 дронів, основний напрямок - Одещина: деталі нічної атаки РФ

"Під ранок ворог атакував Одесу ударними БпЛА. На жаль, зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували.

Проте це не всі наслідки. Відомо також про одного постраждало чоловіка. Медики надали допомогу на місці, подальше лікування громадянин проходитиме амбулаторно.

Наразі на місці ворожих атак працюють оперативні та комунальні служби.

Оновлено о 07:45

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що дрон росіян влучив в балкон квартири на третьому поверсі багатоповерхівки.

Також він поінформував, що постраждалих виявився 50-річний чоловік. У нього різана рана передпліччя.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що кілька днів тому, в ніч на 28 березня, росіяни також масово атакували Одесу дронами. В результаті обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, дах пологового будинку, а близько десятка людей отримали травми.

Також ми писали, що ввечері 24 березня сталося пряме влучання російського безпілотника в житловий будинок. Через обстріл постраждала жінка, а ще одна людина опинилася під завалами.

Крім того, в ніч на 19 березня в результаті масового нальоту безпілотників постраждали багатоповерхівка та нежитлові будівлі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
