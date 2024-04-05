ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе раздались взрывы

Одесса, Пятница 05 апреля 2024 21:03
UA EN RU
В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздались взрывы (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе сегодня, 5 апреля, были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ "Думская".

По данным местных жителей к вечеру в городе прозвучали звуки взрывов. По данным издания, в городе работает ПВО.

По данным Воздушных сил, перед взрывами из моря в сторону Одессы россияне выпустили ракету Х-59.

Обстрел Украины 5 апреля

Напомним, сегодня около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские кафиры применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей. Поэтому гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Кроме того, днем также раздавались взрывы в Харькове. Город и область были атакованы россиянами КАБами. Приблизительно через час после этой атаки оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

Ранее глава Харьковской ОВ Олег Синегубов отметил, что войска РФ умышленно наносят двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС