Головна » Новини » Надзвичайні події

В Одесі померла одна з жінок після обвалу балкона, ще одна у реанімації

Україна, Середа 26 листопада 2025 17:10
В Одесі померла одна з жінок після обвалу балкона, ще одна у реанімації Фото: в Одесі обвалився балкон з двома жінками
Автор: RBC.UA

У центрі Одеси 25 листопада обвалився балкон на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Новосельського. Одна із постраждалих померла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне"

За словами заступника медичного директора одеської лікарні Владислава Севергіна, обидві постраждалі впали з третього на другий поверх.

Пацієнтка 1949 року народження отримала відкриту черепно-мозкову травму, численні переломи ребер та правобічний пневмоторакс. Незважаючи на надану невідкладну допомогу, вона померла через півтори-дві години після госпіталізації.

Друга жінка, 1969 року народження, зазнала множинних травм. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий, але ближчий до середньої тяжкості. Пацієнтка перебуває в реанімації, отримує комплексне лікування, включно з КТ та дренуванням плевральної порожнини.

За прогнозом медиків, завтра її можуть перевести до профільного відділення.

Попередньо відомо, що жінки не були родичками, і, ймовірно, одна з них перебувала в гостях у іншої.

Нагадаємо, що вчора РБК-Україна повідомляло, що в наслідок обвалу балкону в центрі Одеси постраждали дві жінки. Одна з них померла, друга перебуває у реанімації у стані середньої тяжкості.

Подібні випадки в Україні траплялися і раніше. У 2022 році в Одесі на другому поверсі обвалився балкон, на якому перебувала власниця квартири. Конструкція впала на дах літнього майданчика кафе, що розташовувався безпосередньо під балконом.

Також ми повідомляли, що раніше у Львові через обвал поруччя балкона троє людей впали з другого поверху. Всі постраждалі отримали численні травми та були госпіталізовані до міської лікарні швидкої допомоги.

