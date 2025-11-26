В Одессе умерла одна из женщин после обвала балкона, еще одна в реанимации
В центре Одессы 25 ноября обвалился балкон на третьем этаже жилого дома на улице Новосельского. Одна из пострадавших умерла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам заместителя медицинского директора одесской больницы Владислава Севергина, обе пострадавшие упали с третьего на второй этаж.
Пациентка 1949 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы ребер и правосторонний пневмоторакс. Несмотря на оказанную неотложную помощь, она умерла через полтора-два часа после госпитализации.
Вторая женщина, 1969 года рождения, получила множественные травмы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но ближе к средней тяжести. Пациентка находится в реанимации, получает комплексное лечение, включая КТ и дренирование плевральной полости.
По прогнозу медиков, завтра ее могут перевести в профильное отделение.
Предварительно известно, что женщины не были родственницами, и, вероятно, одна из них находилась в гостях у другой.
Подобные случаи в Украине случались и раньше. В 2022 году в Одессе на втором этаже обвалился балкон, на котором находилась владелица квартиры. Конструкция упала на крышу летней площадки кафе, которая располагалась непосредственно под балконом.
Также мы сообщали, что ранее во Львове из-за обвала перил балкона трое людей упали со второго этажа. Все пострадавшие получили многочисленные травмы и были госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.