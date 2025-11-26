В Одессе умерла одна из женщин после обвала балкона, еще одна в реанимации

В центре Одессы 25 ноября обвалился балкон на третьем этаже жилого дома на улице Новосельского. Одна из пострадавших умерла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам заместителя медицинского директора одесской больницы Владислава Севергина, обе пострадавшие упали с третьего на второй этаж.

Пациентка 1949 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы ребер и правосторонний пневмоторакс. Несмотря на оказанную неотложную помощь, она умерла через полтора-два часа после госпитализации.

Вторая женщина, 1969 года рождения, получила множественные травмы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но ближе к средней тяжести. Пациентка находится в реанимации, получает комплексное лечение, включая КТ и дренирование плевральной полости.

По прогнозу медиков, завтра ее могут перевести в профильное отделение.

Предварительно известно, что женщины не были родственницами, и, вероятно, одна из них находилась в гостях у другой.