В центре Одессы упал балкон с хозяйкой квартиры в доме-памятнике архитектуры (фото)
В Одессе обвалился балкон, на котором находилась женщина - хозяйка квартиры на втором этаже. Инцидент произошел на улице Екатерининской в центре города. Конструкция упала на крышу летней площадки кафе, расположенного как раз под балконом.
Фото и видео обвала балкона 30 августа в Одессе опубликовано в сети.
К счастью, в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Хозяйка квартиры дома №6 на Екатерининской, под чьими ногами окончательно и "устал" балкон, отделалась просто испугом.
После ЧП коммунальщики занялись демонтажем элемента архитектуры.
В центре Одессы на Екатерининской упал балкон (фото: скриншот с видео t.me)
На улице место инцидента огородили, чтобы никто из прохожих не пострадал в этом опасном месте.
Балкон обвалился в доме на улице Екатерининская в Одессе (фото: izbirkom.org.ua)
Как отмечает местное издание "Ізбірком", дом №6 по Екатерининской улице, жилой дом Посохова, был построен в 1851 году архитектором Черкуновым.
Здание является памяткой архитектуры местного значения.
Напомним, прошлой осенью в Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему.
Также мы писали, что в феврале во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек.