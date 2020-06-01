Во Львове трое людей упали с балкона из-за обвала перил

Фото: скорая помощь (facebook.com/)

Пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в городскую больницу скорой помощи

Во Львове в результате обрушения перил на балконе трое людей упали со второго этажа. Все пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

Об этом в Facebook сообщает Горячая линия города Львов.

По предварительной информации врачей, в результате падения у женщины 32 лет - закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом поясницы, у мужчины 38 лет - закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом обоих предплечий, у 34-летнего мужчины - ушиб правого плеча.

Отмечается, что у мужчин были признаки алкогольного опьянения.

Напомним, в Одессе произошел обвал стены жилого дома на улице Торговой.

Позже в городе обвал жилого дома произошел на улице Среднефонтанской.

После этих обвалов в Одессе начали проверку старых жилых домов которые расположены рядом с новостройками, или с домами, которые еще строятся.

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Автор: Надежда Собенко