В центрі Одеси обвалився балкон з людьми: деталі від рятувальників

Фото: в Одесі обвалився балкон з двома жінками (odessa.online)

В центрі Одеси обрушився балкон з людьми. Дві жінки опинилися під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили рятувальники, подія сталася в Приморському районі міста. Балкон раптово обвалився, коли на ньому перебували люди. У ДСНС зазначили, що дві жінки, 1941 та 1969 років народження, впали на другий поверх і опинилися заблокованими під уламками. За інформацією рятувальників, потерпілі були оперативно звільнені з-під завалу і передані медикам для надання допомоги. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які забезпечили безпечне вилучення жінок та перевірку конструкцій будинку. Причини обвалу наразі з’ясовуються.