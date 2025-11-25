ua en ru
В центрі Одеси обвалився балкон з людьми: деталі від рятувальників

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 19:53
В центрі Одеси обвалився балкон з людьми: деталі від рятувальників Фото: в Одесі обвалився балкон з двома жінками (odessa.online)
Автор: РБК-Україна

В центрі Одеси обрушився балкон з людьми. Дві жінки опинилися під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили рятувальники, подія сталася в Приморському районі міста. Балкон раптово обвалився, коли на ньому перебували люди.

У ДСНС зазначили, що дві жінки, 1941 та 1969 років народження, впали на другий поверх і опинилися заблокованими під уламками.

За інформацією рятувальників, потерпілі були оперативно звільнені з-під завалу і передані медикам для надання допомоги. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які забезпечили безпечне вилучення жінок та перевірку конструкцій будинку. Причини обвалу наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про схожий випадок. У 2022 році в центрі Одеси обвалився балкон, на якому знаходилася жінка - власниця квартири на другому поверсі.

Інцидент стався на вулиці Катерининській в центрі міста. Конструкція впала на дах літнього майданчика кафе, розташованого якраз під балконом.

Також ми писали, що у Львові через обвалу поруччя на балконі троє людей впали з другого поверху. Усі постраждалі з численними травмами тоді були госпіталізовані в міську лікарню швидкої допомоги.

