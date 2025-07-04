В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю

За словами Сибіги, після сьогоднішнього масштабного обстрілу у Києві виявили компонент російсько-іранського дрона "Шахед", який був виготовлений у Китаї й поставлений нещодавно.

"Тієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень в результаті російських ударів по місту", - додав він.

Путін продовжує ескалацію та терор

Як відзначив міністр, пошкодження китайського консульства є найкращою метафорою того, як російський диктатор продовжує ескалацію війни й терору, залучаючи до цього північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників.

"Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані між собою. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє посиленню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив Сибіга.

Голова відомства закликав Сполучені Штати Америки (США) й міжнародне співтовариство посилити тиск на режим у Москві та його військових бюджет. У тому ж числі вдарити по усіх інших, хто підтримує військові дії Росії.