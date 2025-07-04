В Одессе во время обстрела пострадало консульство Китая

По словам Сибиги, после сегодняшнего масштабного обстрела в Киеве обнаружили компонент российско-иранского дрона "Шахед", который был изготовлен в Китае и поставлен недавно.

"Той же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу", - добавил он.

Путин продолжает эскалацию и террор

Как отметил министр, повреждение китайского консульства является лучшей метафорой того, как российский диктатор продолжает эскалацию войны и террора, привлекая к этому северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей.

"Безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны между собой. Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе непосредственно способствует усилению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Сибига.

Глава ведомства призвал Соединенные Штаты Америки (США) и международное сообщество усилить давление на режим в Москве и его военный бюджет. В том же числе ударить по всем остальным, кто поддерживает военные действия России.