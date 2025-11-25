ua en ru
В центре Одессы обвалился балкон с людьми: детали от спасателей

Украина, Вторник 25 ноября 2025 19:53
В центре Одессы обвалился балкон с людьми: детали от спасателей Фото: в Одессе обвалился балкон с двумя женщинами (odessa.online)
Автор: РБК-Украина

В центре Одессы обрушился балкон с людьми. Две женщины оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили спасатели, происшествие произошло в Приморском районе города. Балкон внезапно обвалился, когда на нем находились люди.

В ГСЧС отметили, что две женщины, 1941 и 1969 годов рождения, упали на второй этаж и оказались заблокированными под обломками.

По информации спасателей, пострадавшие были оперативно освобождены из-под завала и переданы медикам для оказания помощи. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, которые обеспечили безопасное извлечение женщин и проверку конструкций дома. Причины обвала сейчас выясняются.

Напомним, ранее мы писали о похожем случае. В 2022 году в центре Одессы обвалился балкон, на котором находилась женщина - владелица квартиры на втором этаже.

Инцидент произошел на улице Екатерининской в центре города. Конструкция упала на крышу летней площадки кафе, расположенной как раз под балконом.

Также мы писали, что во Львове из-за обвала перил на балконе три человека упали со второго этажа. Все пострадавшие с многочисленными травмами тогда были госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

