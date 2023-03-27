В Одесі найближчими днями завершиться опалювальний сезон: відомі терміни

Вже найближчим часом в Одесі відключать опалення. Орієнтовно, це станеться до 31 березня.

Про це заявила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Варто додати, що, наприклад, в Запоріжжі розпочались необхідні підготовчі роботи , які триватимуть до 31 березня, після чого в місті також відключать опалення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що опалювання почали відключати в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях відповідно до рішень місцевої влади.

Тим часом в Харкові та Вінниці через похолодання відмовились від дострокового завершення опалювального сезону.

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