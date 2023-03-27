У Харкові передумали відключати опалення за графіком

Через те, що синоптики прогнозують похолодання в Харківській області найближчими днями, у Харкові з вечора 28 березня не будуть застосовувати графіки відключення тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"У нас завтра останній день дискретного регулювання, ми плануємо з 17.00 нікого не вимикати, ми плануємо вийти вночі на гідравлічний режим, умовно, зимовий, щоб не допустити того, щоб люди мерзли", - сказав технічний директор "Харківських теплових мереж" Євген Кауркін.

Зазначимо, раніше у зв'язку із суттєвим потеплінням у Харкові запровадили графіки, за якими на якийсь час вимикали опалення в будинках мешканців міста.