RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе в ближайшие дни завершится отопительный сезон: известны сроки

Фото: в Одессе в ближайшие дни завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшее время в Одессе отключат отопление. Ориентировочно это произойдет до 31 марта.

Об этом заявила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам руководителя коммунального предприятия, отопительный сезон в Одессе завершится в конце марта.

Стоит добавить, что, например, в Запорожье начались необходимые подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта, после чего в городе также отключат отопление.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что отопление начали отключать в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях согласно решениям местных властей.

Тем временем в Харькове и Виннице из-за похолодания отказались от досрочного завершения отопительного сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаОтопительный сезон