В Одессе в ближайшие дни завершится отопительный сезон: известны сроки

Уже в ближайшее время в Одессе отключат отопление. Ориентировочно это произойдет до 31 марта.

Об этом заявила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Стоит добавить, что, например, в Запорожье начались необходимые подготовительные работы , которые продлятся до 31 марта, после чего в городе также отключат отопление.

По словам руководителя коммунального предприятия, отопительный сезон в Одессе завершится в конце марта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что отопление начали отключать в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях согласно решениям местных властей.

Тем временем в Харькове и Виннице из-за похолодания отказались от досрочного завершения отопительного сезона.

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