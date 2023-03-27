ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 березня 2023 14:45
У Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону Фото: у Вінниці відмовилися завершувати опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міська влада Вінниці відмовилася від дострокового завершення опалювального сезону через похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як зазначили в прес-службі, найближчим часом синоптики прогнозують погіршення погодних умов. У зв’язку з цим було вирішено "продовжити тривалість опалювального сезону 2022-2023 років у Вінницькій міській територіальній громаді".

У департаменті міського господарства зазначають, що наразі важливо забезпечити комфортні умови для вінничан в умовах пониження зовнішньої температури повітря.

"Наразі в пріоритеті забезпечити комфортні умови для всіх мешканців Вінницької територіальної громади, тому через погіршення погодних умов було прийнято рішення продовжити подачу тепла у домівки вінничан", - сказав директор департаменту міського господарства Віталій Місецький.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.

Раніше голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (фракція "Слуга народу") заявив, що 20 березня, у деяких регіонах України може завершитися опалювальний сезон, оскільки "поступово приходить тепла весняна погода". Таким чином він пропонував заощадити енергоресурси, зокрема, газ.

Однак, за прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україну повернуться сніг та морози.

Опалення зазвичай відключають, коли середня температура протягом трьох днів перевищує 8 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон Вінниця
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає