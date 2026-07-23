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В Одесі можуть підвищити тарифи на воду: в МВА назвали умову для перегляду цін

11:07 23.07.2026 Чт
2 хв
У МВА наголошують, що люди повинні розуміти, за що вони платять
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Одесі можуть підвищити тарифи на воду (Getty Images)

Сьогодні, 23 липня, на засіданні виконкому Одеської міськради розглядатиметься питання підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Очільник МВА наголосив, що тариф має бути економічно обґрунтованим і відповідати вимогам чинного законодавства. Проте його перегляд не може відбуватися без наведення ладу в інших принципових питаннях.

"Інфоксводоканал" як підприємство-монополіст зобов’язаний забезпечити доступ міських служб до переоцінки вартості цілісного майнового комплексу. Також необхідно перевірити розмір орендної ставки відповідно до рішення Одеської міської ради, ухваленого у 2025 році", - зазначив Лисак.

За його словами, це дозволить залучити додаткові кошти до міського бюджету. І саме вони мають бути спрямовані на підтримку соціально незахищених одеситів у питанні оплати послуг водопостачання та водовідведення.

"Люди повинні розуміти, за що вони платять. А місто має використати всі законні механізми, щоб захистити їхні інтереси", - додав очільник МВА.

В Україні підвищують тарифи на воду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з липня в Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що до 20 серпня всі водоканали мають надати розрахунки нових цін.

З 1 липня тарифи на воду вже зросли у багатьох містах України, подекуди - удвічі чи навіть утричі.

Найбільше подорожчання зафіксували в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціна злетіла одразу в три рази.

У Києві також визначили тариф на воду для мешканців - він буде нижчим за суму, яку раніше пропонував Київводоканал.

Вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення для киян становитиме 63,79 гривні за кубометр.

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ОдесаТарифи на ЖКГ