Тарифи на воду в Києві зростуть, але не втричі: КМДА назвала майбутню ціну
У Києві визначили тариф на воду для мешканців - він буде нижчим за суму, яку раніше пропонував Київводоканал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Скільки насправді платитимуть кияни
Тариф у майже 90 гривень за кубометр для мешканців Києва не запроваджується.
Це економічно обґрунтована сума, яку розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Наразі підприємство не застосовуватиме такий тариф - місто його не погодило.
Натомість вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення для киян становитиме 63,79 гривні за кубометр.
Цей тариф затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ще у 2024 році.
"Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 1 липня тарифи на воду зросли у багатьох містах України, подекуди - удвічі чи навіть утричі.
Найбільше подорожчання зафіксували в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціна злетіла одразу в три рази.
Тим часом Київводоканал ще раніше пропонував столичній владі підняти загальний тариф до 88,90 гривні за кубометр.
У підприємстві пояснювали такий крок зростанням витрат на електроенергію, пальне та ремонт зношених мереж.