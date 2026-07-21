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Тарифи на воду в Києві зростуть, але не втричі: КМДА назвала майбутню ціну

11:31 21.07.2026 Вт
2 хв
Скільки насправді платитимуть кияни за воду?
aimg Олена Чупровська
Тарифи на воду в Києві зростуть, але не втричі: КМДА назвала майбутню ціну Фото: Кияни платитимуть за воду менше, ніж казали раніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У Києві визначили тариф на воду для мешканців - він буде нижчим за суму, яку раніше пропонував Київводоканал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Скільки насправді платитимуть кияни

Тариф у майже 90 гривень за кубометр для мешканців Києва не запроваджується.

Це економічно обґрунтована сума, яку розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Наразі підприємство не застосовуватиме такий тариф - місто його не погодило.

Натомість вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення для киян становитиме 63,79 гривні за кубометр.

Цей тариф затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ще у 2024 році.

"Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 липня тарифи на воду зросли у багатьох містах України, подекуди - удвічі чи навіть утричі.

Найбільше подорожчання зафіксували в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціна злетіла одразу в три рази.

Тим часом Київводоканал ще раніше пропонував столичній владі підняти загальний тариф до 88,90 гривні за кубометр.

У підприємстві пояснювали такий крок зростанням витрат на електроенергію, пальне та ремонт зношених мереж.

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