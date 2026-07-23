В Одессе могут повысить тарифы на воду: в ГВА назвали условие для пересмотра цен

Глава ГВА подчеркнул, что тариф должен быть экономически обоснованным и отвечать требованиям действующего законодательства. Однако его пересмотр не может происходить без наведения порядка по другим принципиальным вопросам.

"Инфоксводоканал" как предприятие-монополист обязан обеспечить доступ городских служб к переоценке стоимости целостного имущественного комплекса. Также необходимо проверить размер арендной ставки в соответствии с решением Одесского городского совета, принятым в 2025 году", - отметил Лысак.

По его словам, это позволит привлечь дополнительные средства в городской бюджет. Именно они должны быть направлены на поддержку социально незащищенных одесситов в вопросе оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

"Люди должны понимать, за что они платят. А город должен использовать все законные механизмы, чтобы защитить их интересы", - добавил глава ГВА.