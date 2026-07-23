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В Одессе могут повысить тарифы на воду: в ГВА назвали условие для пересмотра цен

11:07 23.07.2026 Чт
2 мин
В ГВА подчеркивают, что люди должны понимать, за что они платят
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Одессе могут повысить тарифы на воду (Getty Images)

Сегодня, 23 июля, на заседании исполкома Одесского горсовета будет рассмотрен вопрос повышения тарифа на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Глава ГВА подчеркнул, что тариф должен быть экономически обоснованным и отвечать требованиям действующего законодательства. Однако его пересмотр не может происходить без наведения порядка по другим принципиальным вопросам.

"Инфоксводоканал" как предприятие-монополист обязан обеспечить доступ городских служб к переоценке стоимости целостного имущественного комплекса. Также необходимо проверить размер арендной ставки в соответствии с решением Одесского городского совета, принятым в 2025 году", - отметил Лысак.

По его словам, это позволит привлечь дополнительные средства в городской бюджет. Именно они должны быть направлены на поддержку социально незащищенных одесситов в вопросе оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

"Люди должны понимать, за что они платят. А город должен использовать все законные механизмы, чтобы защитить их интересы", - добавил глава ГВА.

В Украине повышают тарифы на воду

Напомним, ранее сообщалось, что с июля в Украине начали пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод. В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что до 20 августа все водоканалы должны предоставить расчет новых цен.

С 1 июля тарифы на воду уже выросли во многих городах Украины, кое-где - вдвое или даже втрое.

Наибольшее подорожание зафиксировали в Умани, Павлограде и Бердичеве, а в Виннице цена взлетела сразу в три раза.

В Киеве также определили тариф на воду для жителей - он будет ниже суммы, которую ранее предлагал Киевводоканал.

Стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для киевлян составит 63,79 гривны за кубометр.

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