Вода дорожчає. Чому тарифи почали зростати по всій Україні та до чого готуватись

З липня в Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що до 20 серпня всі водоканали мають надати розрахунки нових цін.

Чому в Україні зростають тарифи на воду і що буде далі – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Нові правила: Повноваження встановлювати тарифи передані органам місцевого самоврядування - кожна громада вирішує питання ціни самостійно.

Повноваження встановлювати тарифи передані органам місцевого самоврядування - кожна громада вирішує питання ціни самостійно. Дедлайн: До 20 серпня всі водоканали мають подати розрахунки нових тарифів для розгляду місцевою владою.

До 20 серпня всі водоканали мають подати розрахунки нових тарифів для розгляду місцевою владою. Чому ціни ростуть: Поточні тарифи покривають лише 70% витрат підприємств на електроенергію, реагенти та оплату праці.

Поточні тарифи покривають лише 70% витрат підприємств на електроенергію, реагенти та оплату праці. Два сценарії: Місцева влада має або підвищити тариф для мешканців, або компенсувати різницю у витратах із місцевого бюджету.

Місцева влада має або підвищити тариф для мешканців, або компенсувати різницю у витратах із місцевого бюджету. Ситуація зараз: У деяких містах (зокрема, Умані, Вінниці, Бородянці) перегляд тарифів уже відбувся, і цей процес продовжує охоплювати інші регіони.

В Україні з 1 липня у деяких містах почали піднімати тарифи на дві базові комунальні послуги: централізоване водопостачання (подання холодної води) та водовідведення (каналізація та очищення стоків). Підвищення вже відбулося в десятках населених пунктів, і географія тарифних змін розширюватиметься.

До кінця літа вартість послуг з водозабезпечення можуть зрости у всіх громадах, повідомили РБК-Україна у Міністерстві розвитку громад та територій.

"До 20 серпня підприємства водопровідно-каналізаційного господарства мають надати органам місцевого самоврядування розрахунки економічно обґрунтованих тарифів. Після цього кожна громада окремо прийматиме рішення: переглянути тариф, залишити його без змін або компенсувати різницю між економічно обґрунтованим та чинним тарифом за рахунок місцевого бюджету", - повідомили у міністерстві.

Поки що найбільші зміни зафіксовані в Умані, Вінниці, Бородянці.

Фото: в Україні підвищили тарифи на водопостачання та водовідведення (інфографіка РБК-Україна)

Чому довелося підвищувати тариф

На сьогоднішній день рішення про одночасне підвищення тарифів у всій країні немає. Кожна громада приймає таке рішення самостійно, виходячи зі стану свого водоканалу та можливостей місцевого бюджету.

Ситуація у сфері водопровідно-каналізаційного господарства залишається складною, зазначили у Мінрозвитку. Тарифи на воду у більшості населених пунктів, особливо великих, не змінювалися з довоєнного часу. Але за цей період значно зросли витрати підприємств на електроенергію, реагенти, матеріали та заробітну плату працівників.

"Сьогодні тарифи покривають у середньому лише близько 70% реальних витрат водоканалів. Саме тому окремі громади можуть ухвалювати рішення про перегляд тарифів, щоб не допустити погіршення якості послуг або зупинення роботи підприємств", - зазначили у відомстві.

Тариф можна не піднімати, але…

Тарифи на водопостачання та водовідведення можна не піднімати. Але тоді різницю витрат підприємствам, які надають послуги, потрібно компенсувати з місцевих бюджетів.

Така ситуація зберігалася у більшості регіонів досі. Але місцева влада не компенсувала витрати.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) ще 2023 року ініціювала підвищення тарифів “на воду” для майже 45 водоканалів, які були у сфері його регулювання.

Це переважно підприємства у великих населених пунктах. Дрібніші водоканали встановлювали тарифи за погодженням з місцевою владою. Але після критики з боку президента України регулятор від цього кроку відмовився.

Необхідність підвищення тарифів на воду виникла ще до початку війни. Держава не компенсувала різницю у тарифах та борги підприємств зростали.

"Різницю в тарифах згідно із законом (для 45 водоканалів - ред.) повинен був компенсувати уряд. Хто встановлює тариф, той і компенсує різницю. Але цього не робили", - зазначила РБК-Україна радник голови Асоціації міст України Оксана Продан.

Деяку фінансову підтримку, зазначила Продан, водоканали отримували від місцевої влади. Але вона не компенсувала збитків.

Наразі витрати збільшилися. Регіони виконують плани стійкості, які потребують додаткових витрат, у тому числі на ремонт та захист систем водопостачання.

"Вода це обов'язкова складова системи теплопостачання. Якщо не буде води, то нічого буде гріти для подачі тепла. Але про це часто забувають", - додає вона.

У березні поточного року законом № 4777-IX повноваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення від НКРЕКП було передано органам місцевого самоврядування.

Саме така зміна і дала змогу місцевій владі незалежно від регулятора встановлювати нові тарифи, якщо не буде вирішено питання щодо покриття боргів підприємств.