В Одесі лунали вибухи, на місто летіли російські дрони

Про звуки вибухів у місті повідомили очевидці.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ворожих БпЛА!", - написав Труханов о 02:51.

Згодом мер уточнив, що під загрозою ударів центральна частина Одеси і Пересипський район.

Оновлено 03:17

В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.