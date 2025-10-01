Блекаут на ЧАЕС: енергопостачання відновлене, загроза радіації відсутня

На Чорнобильській атомній електростанції повністю відновлене енергопостачання, перевищення рівнів радіації на території об'єкта не зафіксовано.

Про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.

Вона повідомила про повне відновлення електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич.

"Рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає", - зазначила міністр.

Гринчук подякувала енергетикам за блискавичну та ефективну роботу.

"Ваша праця - це безпека для всієї України та Європи", - наголосила вона.