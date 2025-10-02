RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Одессе звучали взрывы, на город летели российские дроны

Фото: российские дроны атакуют Одессу (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе прогремели взрывы. К городу приближались ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и городского председателя Геннадия Труханова.

О звуках взрывов в городе сообщили очевидцы.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой вражеских БпЛА!", - написал Труханов в 02:51.

Позже мэр уточнил, что под угрозой ударов центральная часть Одессы и Пересыпский район.

Обновлено 03:17

В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Дроновые удары РФ

Российские захватчики продолжают наносить воздушные удары дронами-камикадзе по населенным пунктам Украины.

В ночь на 2 октября военные агрессора запустили по Украине дроны "Шахед".

Около полуночи россияне атаковали беспилотниками пригород Киева. В результате удара в одном из районов области ранен 50-летний мужчина.

Вечером во вторник, 1 октября, захватчики повредили объект энергетической инфраструктуры вблизи города Славутич.

Атака вызвала трехчасовой блэкаут объектов на Чернобыльской АЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеАтака дронов