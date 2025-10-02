В Одессе звучали взрывы, на город летели российские дроны

О звуках взрывов в городе сообщили очевидцы.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой вражеских БпЛА!", - написал Труханов в 02:51.

Позже мэр уточнил, что под угрозой ударов центральная часть Одессы и Пересыпский район.

Обновлено 03:17

В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.