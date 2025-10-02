В Одессе звучали взрывы, на город летели российские дроны

В Одессе прогремели взрывы. К городу приближались ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и городского председателя Геннадия Труханова.
О звуках взрывов в городе сообщили очевидцы.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой вражеских БпЛА!", - написал Труханов в 02:51.
Позже мэр уточнил, что под угрозой ударов центральная часть Одессы и Пересыпский район.
В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Российские захватчики продолжают наносить воздушные удары дронами-камикадзе по населенным пунктам Украины.
В ночь на 2 октября военные агрессора запустили по Украине дроны "Шахед".
Около полуночи россияне атаковали беспилотниками пригород Киева. В результате удара в одном из районов области ранен 50-летний мужчина.
Вечером во вторник, 1 октября, захватчики повредили объект энергетической инфраструктуры вблизи города Славутич.
Атака вызвала трехчасовой блэкаут объектов на Чернобыльской АЭС.