Нічна атака РФ на Київську область: постраждав чоловік, його госпіталізували
Росіяни в ніч на 2 жовтня вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Микола Калашника.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину", - йдеться у повідомленні.
Глава ОВА уточнив, що у чоловіка 50 років уламкове поранення правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні, і наразі надають всю необхідну допомогу
Також Калашник наголосив, що росіяни цілеспрямовано атакують мирні населені пункти, "намагаючись знищити саме життя".
"Зло має бути покаране. Бережіть себе та своїх близьких. Перебувайте у безпечних місцях під час повітряної тривоги", - резюмував начальник Київської ОВА.
Обстріли Київської області
Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Київську область, застосовуючи для атак дрони та ракети різного типу.
Наприклад, в ніч на 30 вересня регіон був атакований безпілотниками. В результаті ворожої атаки було пошкоджено житловий приватний будинок, авто, а також постраждала жінка 1950 року народження.