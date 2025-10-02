У Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку "Шахедів"

Фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку дронів РФ (Getty Images)

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.