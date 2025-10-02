У Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку "Шахедів"
У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
Сигнал тривоги пролунав у столиці о 23:50. Військові повідомили про рух безпілотників курсом на Київ з північного заходу.
Перед цим о 23:34 дрони рухалися на півночі Київщини, західним курсом.
Моніторингові канали повідомляють про рух табуна дронів із Ворзеля на Ірпінь,Стоянку, Бучу та селище Коцюбинське.
О 23:58 на північному сході Чернігівської області було виявлено нові групи БпЛА, курс - південний/південно-західний. За даними моніторів, кількість дронів сягає 10 одиниць.
Крім того, дрони рухаються на Сумщині у напрямку Полтавщини.
Станом на 23:50 карта повітряних тривог України виглядала так:
Обстріли енергетичних об'єктів РФ
У середу, 1 жовтня, російські терористи обстріляли "Шахедами" підстанцію у Славутичі Київської області.
Внаслідок удару Славутич, Чернігів та кілька районів Чернігівської та Київської областей залишилися без електроенергії.
У Чернігові запровадили графіки відключень світла, школи міста переведені на дистанційний режим навчання.
Також без електроенергії залишилася частина Сумської області.
Через атаку стався тригодинний блекаут об'єктів на території Чорнобильської АЕС. Близько півночі живлення було відновлене, перевищення радіаційного фону не зафіксоване.