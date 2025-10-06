В Одесі є ризик зараження води й харчів після потопу: як уникнути небезпеки

Внаслідок затоплення або повені до помешкань людей, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб, а також небезпечні для здоров'я й життя хімічні речовини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
Згідно з інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, унаслідок затоплення чи повені до помешкань, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання (зокрема криниць) можуть потрапляти:
З огляду на це, з українцями поділились інфографікою від Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України. Вона розповідає, як уникнути виникнення інфекційних захворювань.
Щоб уникнути небезпеки після потопу, експерти ЦГЗ радять не користуватися колодязями й криницями.
Пити варто лише бутельовану або привізну воду з пунктів роздачі.
Якщо ж доступу до привізної води немає, потрібно:
Харчі також можуть постраждати внаслідок підтоплення, тож фахівці радять викинути всі намоклі продукти в незахищеній від води упаковці.
Те саме потрібно зробити й з домашньою консервацією - якщо кришки надулись чи мають іржу.
Залишити можна при цьому ті продукти, які мають герметичну упаковку - пляшки, банки, тетрапаки.
Їх перед вживанням радять:
Захиститися від деяких небезпек після потопу допоможуть також елементарні правила гігієни:
Українцям, постраждалим від потопу, радять також ретельно просушити приміщення та речі, які після затоплення можна врятувати.
Їх потрібно також вимити дезінфекційними засобами.
Насамкінець у ЦГЗ нагадали, що допомогу після потопу можна отримати в спеціально організованих пунктах видачі води та їжі.
Щоб дізнатись, як саме отримати допомогу, громадянам радять звертатись до місцевої влади чи волонтерів.
У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила потужна злива. За 7 годин у місті випала майже двомісячна норма опадів (за добу випало 94 мл дощу, що дорівнює 224% місячної норми). Було оголошено червоний рівень небезпеки.
Негода перетворила вулиці на річки. Рух у місті зупинився, а дощ не припинявся впродовж тривалого часу.
Унаслідок підтоплення постраждала міська інфраструктура. Було затоплено будинки місцевих мешканців. Школи перевели на дистанційне навчання.
Жертвами стихії стали 10 осіб. Багато хто отримав травми.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що після зливи, яка призвела до загибелі людей, в Одесі проведуть масштабні перевірки.
Вже незабаром в Одесу приїхав віце-прем'єр з питань відновлення України Олексій Кулеба - щоб підготувати доповідь вищому керівництву щодо причин та обставин трагедії.
Він зазначив, що в результаті можуть бути ухвалені кадрові рішення.
У п'ятницю, 3 жовтня, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою повторного затоплення в разі сильних злив.
У суботу, 4 жовтня, через дощі в Одесі було знову підтоплено низку вулиць і провулків.
