В Одесі є ризик зараження води й харчів після потопу: як уникнути небезпеки

Звідки може прийти небезпека після потопу

Згідно з інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, унаслідок затоплення чи повені до помешкань, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання (зокрема криниць) можуть потрапляти:

збудники інфекційних хвороб - зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ;

небезпечні для здоров'я та життя хімічні речовини.

З огляду на це, з українцями поділились інфографікою від Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України. Вона розповідає, як уникнути виникнення інфекційних захворювань.

Публікація обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)

Яку воду можна пити після затоплення

Щоб уникнути небезпеки після потопу, експерти ЦГЗ радять не користуватися колодязями й криницями.

Пити варто лише бутельовану або привізну воду з пунктів роздачі.

Якщо ж доступу до привізної води немає, потрібно:

закип'ятити воду впродовж 5-10 хвилин;

дати їй відстоятися;

обережно перелити в чистий посуд (не збовтуючи осад);

зберігати воду у щільно закритому посуді.

Яка вода - безпечна після затоплення (інфографіка: facebook.com/oolcmoz)

Які продукти можна вживати

Харчі також можуть постраждати внаслідок підтоплення, тож фахівці радять викинути всі намоклі продукти в незахищеній від води упаковці.

Те саме потрібно зробити й з домашньою консервацією - якщо кришки надулись чи мають іржу.

Залишити можна при цьому ті продукти, які мають герметичну упаковку - пляшки, банки, тетрапаки.

Їх перед вживанням радять:

очистити від бруду;

промити безпечною водою з мийним засобом;

ошпарити (бажано).

Яка їжа - безпечна після затоплення (інфографіка: facebook.com/oolcmoz)

Основні правила гігієни після потопу

Захиститися від деяких небезпек після потопу допоможуть також елементарні правила гігієни:

завжди мити руки з милом перед їдою;

якщо води мало - користуватись антисептиком чи антисептичними серветками;

посуд після повені - вимити гарячою водою з мийним засобом і ошпарити;

намоклий під час затоплення одяг - просушити й за першої нагоди випрати у гарячій воді з пральним засобом.

Правила гігієни після затоплення (інфографіка: facebook.com/oolcmoz)

Як очистити житло й де шукати допомогу

Українцям, постраждалим від потопу, радять також ретельно просушити приміщення та речі, які після затоплення можна врятувати.

Їх потрібно також вимити дезінфекційними засобами.

Насамкінець у ЦГЗ нагадали, що допомогу після потопу можна отримати в спеціально організованих пунктах видачі води та їжі.

Щоб дізнатись, як саме отримати допомогу, громадянам радять звертатись до місцевої влади чи волонтерів.

Допомога після затоплення (інфографіка: facebook.com/oolcmoz)