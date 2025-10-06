В Одессе есть риск заражения воды и продуктов после потопа: как избежать опасности

В результате затопления или наводнения в дома людей, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения могут попадать возбудители инфекционных болезней, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Согласно информации областного центра контроля и профилактики болезней, вследствие затопления или наводнения в помещения, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения (в частности колодцы) могут попадать:
Учитывая это, с украинцами поделились инфографикой от Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины. Она рассказывает, как избежать возникновения инфекционных заболеваний.
Чтобы избежать опасности после потопа, эксперты ЦОЗ советуют не пользоваться колодцами.
Пить стоит только бутилированную или привозную воду из пунктов раздачи.
Если же доступа к привозной воде нет, нужно:
Продукты также могут пострадать в результате подтопления, поэтому специалисты советуют выбросить все намокшие продукты в незащищенной от воды упаковке.
То же самое нужно сделать и с домашней консервацией - если крышки надулись или имеют ржавчину.
Оставить можно при этом те продукты, которые имеют герметичную упаковку - бутылки, банки, тетрапаки.
Их перед употреблением советуют:
Защититься от некоторых опасностей после потопа помогут также элементарные правила гигиены:
Украинцам, пострадавшим от потопа, советуют также тщательно просушить помещения и вещи, которые после затопления можно спасти.
Их нужно также вымыть дезинфицирующими средствами.
В завершение в ЦОЗ напомнили, что помощь после потопа можно получить в специально организованных пунктах выдачи воды и пищи.
Чтобы узнать, как получить помощь, гражданам советуют обращаться к местным властям или волонтерам.
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. За 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков (за сутки выпало 94 мл дождя, что равно 224% месячной нормы). Был объявлен красный уровень опасности.
Непогода превратила улицы в реки. Движение в городе остановилось, а дождь не прекращался в течение длительного времени.
В результате подтопления пострадала городская инфраструктура. Были затоплены дома местных жителей. Школы перевели на дистанционное обучение.
Жертвами стихии стали 10 человек. Многие получили травмы.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после ливня, который привел к гибели людей, в Одессе проведут масштабные проверки.
Уже вскоре в Одессу приехал вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба - чтобы подготовить доклад высшему руководству относительно причин и обстоятельств трагедии.
Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.
В пятницу, 3 октября, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) определила районы и улицы, которые находятся под угрозой повторного затопления в случае сильных ливней.
В субботу, 4 октября, из-за дождей в Одессе был снова подтоплен ряд улиц и переулков.
