Одеса чекає на нові зливи: опубліковано мапу районів із ризиками потопів

В Одесі комісія ТЕБ та НС визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в разі сильних злив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram .

Міський голова також нагадав одеситам правила безпеки на випадок негоди:

"Експерти попереджають: через зміну клімату такі природні явища будуть почастішати. Тому нам потрібно бути максимально пильними", - зазначив Труханов.

За словами Труханова найбільший ризик затоплення на таких вулицях:

Повінь в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, рух у місті зупинився, а дощ не припинявся годинами.

Унаслідок підтоплення постраждала міська інфраструктура, виявилися затопленими будинки місцевих жителів, школи перевели на дистанційне навчання. Жертвами стихії стали 10 осіб, ще багато хто отримав травми.

На цьому тлі віцепрем'єр з питань відновлення України Олексій Кулеба приїхав до Одеси, щоб підготувати вищому керівництву доповідь щодо причин та обставин трагедії.

Він зазначив, що в результаті можуть бути ухвалені кадрові рішення.