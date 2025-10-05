ua en ru
Несприятливі явища зростатимуть. Кліматолог пояснила, чому Одесу накрили потужні зливи

Одеса, Неділя 05 жовтня 2025 11:18
UA EN RU
Несприятливі явища зростатимуть. Кліматолог пояснила, чому Одесу накрили потужні зливи Одеса постраждала від аномальних опадів (фото: facebook.com DSNSODE) 
Автор: Василина Копитко

Зливи, що накрили Одесу, стали наслідком типових для осені атмосферних процесів, але з аномальною інтенсивністю. Тепле море, насичене вологою повітря та різкий контраст температур створили "ідеальні умови" для сильного дощу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Анастасія Чигарева.

Затоплення Одеси через дощі

"В Одесі (30 вересня, - Ред.) відбулась майже типова для наших широт осіння циркуляція, коли теплі, насичені вологою, повітряні маси, що сформувались над Чорним морем взаємодіяли (були заблоковані) з холоднішими антициклональними повітряними масами, сформованими над сушею. Аномальна інтенсивність опадів була пов’язана з температурою моря, атмосферою над морем і контрастом з температурою повітря над сушею", - пояснила кліматолог.

За словами науковиці, тенденція в Україні і світі показує зростання інтенсивності опадів, коли за день може випасти кількамісячна норма. Також зростає їхня частота. До слова, в Одесі 30 вересня випало 94 мм дощу - це 224% місячної норми.

Гідрометцентр офіційно заявив, що за останні 10 років в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (кількість опадів від 50 до 100 мм за 12 годин і менше), а за попередні десятиріччя було 2-3 випадки на 10 років.

"Несприятливі явища на планеті тільки зростатимуть. Оскільки атмосфера нагрівається, кількість водяних пар в атмосфері збільшується, нагрівається світовий океан і все це між собою взаємодіє таким чином, що зумовлює більшу потужність формування цих метеорологічних явищ", - заявила Чигарева.

Несприятливі явища зростатимуть. Кліматолог пояснила, чому Одесу накрили потужні зливиНесприятливі явища зростатимуть. Кліматолог пояснила, чому Одесу накрили потужні зливиНаслідки негоди в Одесі 30 вересня (фото: facebook.com DSNSODE)

Аномальні зливи в Одесі

Нагадаємо, що 30 вересня аномальна злива фактично повністю затопила Одесу. За добу у місті випало 94 мл дощу, що дорівнює 224% місячної норми. Потоки води пошкодили інфраструктуру, затопили домівки людей. У результаті стихійного явища загинуло 10 жителів міста. Багато травмованих.

2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи. Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після стихійного лиха.

4 жовтня в Одесі знову підтопило низку вулиць та провулків. Рух на більшості ділянок дозволений, але чергові бригади вже розчищають дощоприймачі та рукави. Мешканців закликали уникати цих ділянок дороги.

