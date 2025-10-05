Несприятливі явища зростатимуть. Кліматолог пояснила, чому Одесу накрили потужні зливи

Зливи, що накрили Одесу, стали наслідком типових для осені атмосферних процесів, але з аномальною інтенсивністю. Тепле море, насичене вологою повітря та різкий контраст температур створили "ідеальні умови" для сильного дощу.

Затоплення Одеси через дощі

"В Одесі (30 вересня, - Ред.) відбулась майже типова для наших широт осіння циркуляція, коли теплі, насичені вологою, повітряні маси, що сформувались над Чорним морем взаємодіяли (були заблоковані) з холоднішими антициклональними повітряними масами, сформованими над сушею. Аномальна інтенсивність опадів була пов’язана з температурою моря, атмосферою над морем і контрастом з температурою повітря над сушею", - пояснила кліматолог.

За словами науковиці, тенденція в Україні і світі показує зростання інтенсивності опадів, коли за день може випасти кількамісячна норма. Також зростає їхня частота. До слова, в Одесі 30 вересня випало 94 мм дощу - це 224% місячної норми.

Гідрометцентр офіційно заявив, що за останні 10 років в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (кількість опадів від 50 до 100 мм за 12 годин і менше), а за попередні десятиріччя було 2-3 випадки на 10 років.

"Несприятливі явища на планеті тільки зростатимуть. Оскільки атмосфера нагрівається, кількість водяних пар в атмосфері збільшується, нагрівається світовий океан і все це між собою взаємодіє таким чином, що зумовлює більшу потужність формування цих метеорологічних явищ", - заявила Чигарева.

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня (фото: facebook.com DSNSODE)