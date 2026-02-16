UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Одесі другий день проблеми з водою через енергетику: яка ситуація по районах

Ілюстративне фото: в Одесі другий день проблеми з водою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через перебої з електропостачанням водопровідна система Одеси міста працює нестабільно. В окремих районах вже відновили подачу, однак у частині будинків вода досі з’являється з перебоями.

За даними влади, наразі фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію у Київському та більшій частині Хаджибейського районів.

У Приморському районі та частині Хаджибейського району (Молдаванка, Ближні Млини) через відключення електроенергії та перепади напруги можливі короткочасні перебої з водою на нижніх поверхах, триваліші - на верхніх, а також зниження тиску.

У Пересипському районі також можливе зниження тиску водопостачання та відсутність води на верхніх поверхах будинків.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Одесі та області сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній.

Це призвело до того, що частина споживачів та окремі об’єкти критичної інфраструктури тимчасово залишилися без електропостачання. Зокрема, в Одечі та Чорноморську були проблеми з водопостачанням.

 

Обстріли Одеси та області

У ніч на 14 лютого російські війська знову атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок удару було зруйновано одноповерховий житловий будинок, а в сусідніх будівлях вибито вікна.

Раніше, ввечері 12 лютого, під час дронової атаки в місті пошкоджень зазнала багатоповерхівка - постраждала квартира на верхніх поверхах. Також під удар потрапив об’єкт рекреаційної інфраструктури, де після влучання загорілися господарські споруди.

Крім того, в ніч на 9 лютого російські війська атакували Одесу та область, унаслідок чого в обласному центрі були пошкоджені житлові будинки, газопровід і виникли пожежі автомобілів.

