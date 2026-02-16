В Одесі другий день проблеми з водою через енергетику: яка ситуація по районах

За даними влади, наразі фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію у Київському та більшій частині Хаджибейського районів.

У Приморському районі та частині Хаджибейського району (Молдаванка, Ближні Млини) через відключення електроенергії та перепади напруги можливі короткочасні перебої з водою на нижніх поверхах, триваліші - на верхніх, а також зниження тиску.

У Пересипському районі також можливе зниження тиску водопостачання та відсутність води на верхніх поверхах будинків.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Одесі та області сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній.

Це призвело до того, що частина споживачів та окремі об’єкти критичної інфраструктури тимчасово залишилися без електропостачання. Зокрема, в Одечі та Чорноморську були проблеми з водопостачанням.