Вода за графіком та підвіз у райони: в Одесі та Чорноморську масштабна аварія в енергомережі
У ніч на 14 лютого на Одещині сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це частина споживачів та окремі об’єкти критичної інфраструктури тимчасово залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.
Читайте також: Пошкоджено залізницю, частина міста без води: все про удар РФ по Одесі та області
Де зафіксовані відключення
За даними енергетиків, перебої з електропостачанням зафіксовані в Одеському районі, зокрема у Чорноморську, а також частково в Одесі.
Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання, а об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.
Як забезпечують водопостачання
У Чорноморську подачу води організували за графіками, а в Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах, забезпечено підвіз технічної води.
Пункти допомоги для мешканців
Для підтримки мешканців області працюють 570 Пунктів незламності, якими за добу скористалися майже чотири тисячі людей. Влада закликає громадян зберігати спокій, поки аварійні служби продовжують роботи з відновлення електропостачання.
Обстріли Одеси та області
У ніч на 14 лютого російські війська знову атакували Одесу безпілотниками. Унаслідок удару було зруйновано одноповерховий житловий будинок, а в сусідніх будівлях вибито вікна.
Раніше повідомлялося, що ввечері 12 лютого під час дронової атаки в місті пошкоджено багатоповерхівку - постраждала квартира на верхніх поверхах. Крім того, під удар потрапив об’єкт рекреаційної інфраструктури, де після влучання зайнялися господарські споруди.
Також у ніч на 9 лютого російські війська атакували Одесу та область, унаслідок чого в обласному центрі було пошкоджено житлові будинки, газопровід і загорілися автомобілі.