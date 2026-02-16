RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Одессе второй день проблемы с водой из-за энергетики: какая ситуация по районам

Иллюстративное фото: в Одессе второй день проблемы с водой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за перебоев с электроснабжением водопроводная система Одессы города работает нестабильно. В отдельных районах уже восстановили подачу, однако в части домов вода до сих пор появляется с перебоями.

По данным властей, сейчас специалистам удалось стабилизировать ситуацию в Киевском и большей части Хаджибейского районов.

В Приморском районе и части Хаджибейского района (Молдаванка, Ближние Мельницы) из-за отключения электроэнергии и перепадов напряжения возможны кратковременные перебои с водой на нижних этажах, более длительные - на верхних, а также снижение давления.

В Пересипском районе также возможно снижение давления водоснабжения и отсутствие воды на верхних этажах домов.

Напомним, вчера стало известно, что в Одессе и области произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний.

Это привело к тому, что часть потребителей и отдельные объекты критической инфраструктуры временно остались без электроснабжения. В частности, в Одече и Черноморске были проблемы с водоснабжением.

 

 

Обстрелы Одессы и области

В ночь на 14 февраля российские войска снова атаковали Одессу беспилотниками. В результате удара был разрушен одноэтажный жилой дом, а в соседних зданиях выбиты окна.

Ранее, вечером 12 февраля, во время дроновой атаки в городе повреждения получила многоэтажка - пострадала квартира на верхних этажах. Также под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, где после попадания загорелись хозяйственные постройки.

Кроме того, в ночь на 9 февраля российские войска атаковали Одессу и область, в результате чего в областном центре были повреждены жилые дома, газопровод и возникли пожары автомобилей.

