В Одессе второй день проблемы с водой из-за энергетики: какая ситуация по районам

По данным властей, сейчас специалистам удалось стабилизировать ситуацию в Киевском и большей части Хаджибейского районов.

В Приморском районе и части Хаджибейского района (Молдаванка, Ближние Мельницы) из-за отключения электроэнергии и перепадов напряжения возможны кратковременные перебои с водой на нижних этажах, более длительные - на верхних, а также снижение давления.

В Пересипском районе также возможно снижение давления водоснабжения и отсутствие воды на верхних этажах домов.

Напомним, вчера стало известно, что в Одессе и области произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний.

Это привело к тому, что часть потребителей и отдельные объекты критической инфраструктуры временно остались без электроснабжения. В частности, в Одече и Черноморске были проблемы с водоснабжением.