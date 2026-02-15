Пошкоджено залізницю, частина міста без води: все про удар РФ по Одесі та області (фото)

У ніч на 15 лютого війська РФ масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкти залізничної та цивільної інфраструктури, виникли масштабні пожежі та перебої з водопостачанням у частині міста.

РБК-Україна розповідає, що відомо про черговий удар РФ по півдню України.

Головне:

Російські дрони вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі Одещини.

На території депо загорілася цистерна з паливом, виникла масштабна пожежа.

У частині Одеси тимчасово зникло водопостачання через аварійне знеструмлення.

Удар по залізничній інфраструктурі

За даними уряду та ОВА, внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території залізничного депо та адміністративні об’єкти станції. Під час повторного удару загорілася цистерна з паливом, що спричинило розлив і займання нафтопродуктів.

Пожежі оперативно ліквідували рятувальники, до робіт було залучено понад 100 співробітників ДСНС. Працівники залізниці під час атаки перебували в укриттях, тому постраждалих немає.

Фото: наслідки обстрілу РФ (t.me/OleksiiKuleba)

Пошкодження та перебої з водопостачанням

Через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилася значна частина Одеси - зокрема Київський, Приморський, Хаджибейський райони та частина Пересипського району.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, після чого подачу води планують стабілізувати протягом дня.

В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти.