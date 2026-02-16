ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі другий день проблеми з водою через енергетику: яка ситуація по районах

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 14:40
UA EN RU
В Одесі другий день проблеми з водою через енергетику: яка ситуація по районах Ілюстративне фото: в Одесі другий день проблеми з водою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через перебої з електропостачанням водопровідна система Одеси міста працює нестабільно. В окремих районах вже відновили подачу, однак у частині будинків вода досі з’являється з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Одеси.

Читайте також: Пошкоджено залізницю, частина міста без води: все про удар РФ по Одесі та області

За даними влади, наразі фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію у Київському та більшій частині Хаджибейського районів.

У Приморському районі та частині Хаджибейського району (Молдаванка, Ближні Млини) через відключення електроенергії та перепади напруги можливі короткочасні перебої з водою на нижніх поверхах, триваліші - на верхніх, а також зниження тиску.

У Пересипському районі також можливе зниження тиску водопостачання та відсутність води на верхніх поверхах будинків.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Одесі та області сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній.

Це призвело до того, що частина споживачів та окремі об’єкти критичної інфраструктури тимчасово залишилися без електропостачання. Зокрема, в Одечі та Чорноморську були проблеми з водопостачанням.

Обстріли Одеси та області

У ніч на 14 лютого російські війська знову атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок удару було зруйновано одноповерховий житловий будинок, а в сусідніх будівлях вибито вікна.

Раніше, ввечері 12 лютого, під час дронової атаки в місті пошкоджень зазнала багатоповерхівка - постраждала квартира на верхніх поверхах. Також під удар потрапив об’єкт рекреаційної інфраструктури, де після влучання загорілися господарські споруди.

Крім того, в ніч на 9 лютого російські війська атакували Одесу та область, унаслідок чого в обласному центрі були пошкоджені житлові будинки, газопровід і виникли пожежі автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Водопостачання
Новини
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"