В Одесі другий день проблеми з водою через енергетику: яка ситуація по районах
Через перебої з електропостачанням водопровідна система Одеси міста працює нестабільно. В окремих районах вже відновили подачу, однак у частині будинків вода досі з’являється з перебоями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Одеси.
За даними влади, наразі фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію у Київському та більшій частині Хаджибейського районів.
У Приморському районі та частині Хаджибейського району (Молдаванка, Ближні Млини) через відключення електроенергії та перепади напруги можливі короткочасні перебої з водою на нижніх поверхах, триваліші - на верхніх, а також зниження тиску.
У Пересипському районі також можливе зниження тиску водопостачання та відсутність води на верхніх поверхах будинків.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Одесі та області сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній.
Це призвело до того, що частина споживачів та окремі об’єкти критичної інфраструктури тимчасово залишилися без електропостачання. Зокрема, в Одечі та Чорноморську були проблеми з водопостачанням.
Обстріли Одеси та області
У ніч на 14 лютого російські війська знову атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок удару було зруйновано одноповерховий житловий будинок, а в сусідніх будівлях вибито вікна.
Раніше, ввечері 12 лютого, під час дронової атаки в місті пошкоджень зазнала багатоповерхівка - постраждала квартира на верхніх поверхах. Також під удар потрапив об’єкт рекреаційної інфраструктури, де після влучання загорілися господарські споруди.
Крім того, в ніч на 9 лютого російські війська атакували Одесу та область, унаслідок чого в обласному центрі були пошкоджені житлові будинки, газопровід і виникли пожежі автомобілів.