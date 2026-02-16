ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Одессе второй день проблемы с водой из-за энергетики: какая ситуация по районам

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 14:40
UA EN RU
В Одессе второй день проблемы с водой из-за энергетики: какая ситуация по районам Иллюстративное фото: в Одессе второй день проблемы с водой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за перебоев с электроснабжением водопроводная система Одессы города работает нестабильно. В отдельных районах уже восстановили подачу, однако в части домов вода до сих пор появляется с перебоями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Одессы.

Читайте также: Повреждена железная дорога, часть города без воды: все об ударе РФ по Одессе и области

По данным властей, сейчас специалистам удалось стабилизировать ситуацию в Киевском и большей части Хаджибейского районов.

В Приморском районе и части Хаджибейского района (Молдаванка, Ближние Мельницы) из-за отключения электроэнергии и перепадов напряжения возможны кратковременные перебои с водой на нижних этажах, более длительные - на верхних, а также снижение давления.

В Пересипском районе также возможно снижение давления водоснабжения и отсутствие воды на верхних этажах домов.

Напомним, вчера стало известно, что в Одессе и области произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний.

Это привело к тому, что часть потребителей и отдельные объекты критической инфраструктуры временно остались без электроснабжения. В частности, в Одече и Черноморске были проблемы с водоснабжением.

Обстрелы Одессы и области

В ночь на 14 февраля российские войска снова атаковали Одессу беспилотниками. В результате удара был разрушен одноэтажный жилой дом, а в соседних зданиях выбиты окна.

Ранее, вечером 12 февраля, во время дроновой атаки в городе повреждения получила многоэтажка - пострадала квартира на верхних этажах. Также под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, где после попадания загорелись хозяйственные постройки.

Кроме того, в ночь на 9 февраля российские войска атаковали Одессу и область, в результате чего в областном центре были повреждены жилые дома, газопровод и возникли пожары автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Водоснабжение
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"