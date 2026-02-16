В Одессе второй день проблемы с водой из-за энергетики: какая ситуация по районам
Из-за перебоев с электроснабжением водопроводная система Одессы города работает нестабильно. В отдельных районах уже восстановили подачу, однако в части домов вода до сих пор появляется с перебоями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Одессы.
По данным властей, сейчас специалистам удалось стабилизировать ситуацию в Киевском и большей части Хаджибейского районов.
В Приморском районе и части Хаджибейского района (Молдаванка, Ближние Мельницы) из-за отключения электроэнергии и перепадов напряжения возможны кратковременные перебои с водой на нижних этажах, более длительные - на верхних, а также снижение давления.
В Пересипском районе также возможно снижение давления водоснабжения и отсутствие воды на верхних этажах домов.
Напомним, вчера стало известно, что в Одессе и области произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний.
Это привело к тому, что часть потребителей и отдельные объекты критической инфраструктуры временно остались без электроснабжения. В частности, в Одече и Черноморске были проблемы с водоснабжением.
Обстрелы Одессы и области
В ночь на 14 февраля российские войска снова атаковали Одессу беспилотниками. В результате удара был разрушен одноэтажный жилой дом, а в соседних зданиях выбиты окна.
Ранее, вечером 12 февраля, во время дроновой атаки в городе повреждения получила многоэтажка - пострадала квартира на верхних этажах. Также под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, где после попадания загорелись хозяйственные постройки.
Кроме того, в ночь на 9 февраля российские войска атаковали Одессу и область, в результате чего в областном центре были повреждены жилые дома, газопровод и возникли пожары автомобилей.