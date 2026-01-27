ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Одесі дрон влучив по молитовному будинку, - Зеленський

Україна, Вівторок 27 січня 2026 11:43
UA EN RU
В Одесі дрон влучив по молитовному будинку, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Одесі ворожий дрон влучив по молитовному будинку християн євангельської віри. Загалом по місту вдарили десятки безпілотників, під прицілом була енергетика і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Він розповів про наслідки чергового масованого удару росіян по Одесі. Ворог випустив по місту більш ніж 50 дронів, головними мішенями були енергетика та цивільні об'єкти.

"Від цього удару пошкоджено п'ять житлових будинків, є значні руйнування квартир та під'їздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив на задіянні усіх служб для рятувальної операції, і підкреслив, що вона триватиме доти, доки не з'ясують долю всіх людей, які можуть бути під завалами.

"Один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри", - розповів Зеленський.

Під ударом була низка областей

Лідер країни зазначив, що вночі під ворожими ударами також були Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина.

"Росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них - це "шахеди", - повідомив президент.

Зеленський зауважив, що кожен ворожий обстріл України "підважує дипломатію, яка все ж таки триває", а також б'є по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити війну.

Обстріл у ніч на 27 січня

У ніч на сьогодні російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 165 ударних безпілотників. Серед задіяних засобів - дрони типу "Шахед", зокрема реактивні, а також "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.

Крім того, росіяни повторно вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі. Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування, відновлення обладнання буде тривалим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Одеса Війна в Україні Дрони
Новини
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін