ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Одессе дрон попал по молитвенному дому, - Зеленский

Украина, Вторник 27 января 2026 11:43
UA EN RU
В Одессе дрон попал по молитвенному дому, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Одессе вражеский дрон попал по молитвенному дому христиан евангельской веры. В общем по городу ударили десятки беспилотников, под прицелом была энергетика и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Он рассказал о последствиях очередного массированного удара россиян по Одессе. Враг выпустил по городу более 50 дронов, главными мишенями были энергетика и гражданские объекты.

"От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть дети", - говорится в заявлении президента.

Он отметил задействование всех служб для спасательной операции, и подчеркнул, что она будет продолжаться до тех пор, пока не выяснят судьбу всех людей, которые могут быть под завалами.

"Один из российских дронов попал по молитвенному дому христиан евангельской веры", - рассказал Зеленский.

Под ударом был ряд областей

Лидер страны отметил, что ночью под вражескими ударами также были Львовская, Днепровская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская области.

"Россияне целились по энергетической и другой критической инфраструктуре. Известно, что есть раненые люди. Всего за ночь Россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, и около 100 из них - это "шахеды", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что каждый вражеский обстрел Украины "подрывает дипломатию, которая все же продолжается", а также бьет по усилиям партнеров, которые помогают закончить войну.

Обстрел в ночь на 27 января

В ночь на сегодня российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив 165 ударных беспилотников. Среди задействованных средств - дроны типа "Шахед", в том числе реактивные, а также "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Кроме того, россияне повторно ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения, восстановление оборудования будет длительным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Одесса Война в Украине Дрони
Новости
Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ
Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин