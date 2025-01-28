В Одесі через удар "Шахедів" пошкоджені будинки і були пожежі

В заяві Одеської міської ради вказується, що за попередніми даними щодо наслідків атаки БПЛА противника, сталося "пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів".

Також зазначається, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ під ранок інформували, що російські загарбники запустили нову групу ударних безпілотників у бік Одеської області, куди вони прямували з акваторії Чорного моря.

Додамо, пізніше в одеських пабліках стали з'являтися повідомлення про роботу ППО в регіоні, та про вибухи, які було чути в районі міста.

Атака "Шахедів"

Росармія у ніч проти 28 січня запустила у бік України ударні безпілотники, й у майже половині областей країни лунала повітряна тривога у різний час.

Повідомлялося про роботу ППО у Київській області. А сама столиця також була атакована дронами противника, при цьому інформація про якісь можливі наслідки не з'являлася.

Лунали вибухи в Харкові через атаку "Шахедів". У місті сталася сильна пожежа на виробничих приміщеннях. Були двоє постраждалих - жінка і дитина (у них гострий стрес).

У ДСНС показали відео та фото щодо ліквідації наслідків дронової атаки на Харків.

Глава ОВА Олег Синєгубов також розповів, що у Харкові та районі були й інші місця "прильотів", пожежі та пошкодження цивільних об'єктів, і були двоє постраждалих.

У Чернігові також на тлі "Шахедної" атаки пролунав вибух, і через падіння уламків БПЛА росіян сталося часткове руйнування двох приватних будівель, була й пожежа.