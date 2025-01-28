В Одессе из-за удара "Шахедов" повреждены дома и были пожары

В заявлении Одесского городского совета указывается, что по предварительным данным о последствиях атаки БПЛА противника, произошло "повреждение жилых домов и зафиксировано возгорание 4-х легковых автомобилей".

Также отмечается, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ под утро информировали, что российские захватчики запустили новую группу ударных беспилотников в сторону Одесской области, куда они направлялись с акватории Черного моря.

Добавим, позже в одесских пабликах стали появляться сообщения о работе ПВО в регионе, и о взрывах, которые были слышны в районе города.

Атака "Шахедов"

Росармия в ночь на 28 января запустила в сторону Украины ударные беспилотники, и в почти половине областей страны звучала воздушная тревога в разное время.

Сообщалось о работе ПВО в Киевской области. Сама же столица также была атакована дронами противника, при этом информация о каких-либо возможных последствиях не появлялась.

Раздавались взрывы в Харькове из-за атаки "Шахедов". В городе произошел сильный пожар на производственных помещениях. Были двое пострадавших – женщина и ребенок (у них острый стресс).

В ГСЧС показали видео и фото о ликвидации последствий дроновой атаки на Харьков.

Глава ОВА Олег Синегубов также рассказал, что в Харькове и районе находились и другие места "прилетов", пожары и повреждения гражданских объектов, и были двое пострадавших.

В Чернигове также на фоне "Шахидной" атаки раздался взрыв, и из-за падения обломков БПЛА россиян произошло частичное разрушение двух частных зданий, был и пожар.