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Росіяни обстріляли Харків, сталася масштабна пожежа

Харків, Вівторок 28 січня 2025 00:49
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Росіяни обстріляли Харків, сталася масштабна пожежа Фото: у Харкові сталася пожежа через ворожий обстріл (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Харків у ніч проти 28 січня зазнав повітряних ударів з боку російських окупантів. В одному з районів міста через обстріл сталася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Мер Харкова розповів про влучання у місті у своєму Telegram-каналі о 00:37.

"Маємо приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район. На місці пожежа", - йдеться в його публікації.

Міський голова додав, що деталі щодо ворожої атаки та наслідків - уточнюються.

Зазначимо, що перед тим у харківських пабліках писали про вибухи, які було чути у місті. Їх було кілька. Спочатку в мережі повідомляли про вибухи майже об одинадцятій годині вечора 27 січня, а пізніше - про це один, який було чути близько пів на першу ночі.

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ опівночі повідомляли про фіксацію руху ворожих безпілотників у Харківській області у північному напрямку.

Оновлено: уточнено місце "прильоту"

Пізніше мер Харкова уточнив, що ворожий повітряний удар "прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі".

"На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби. Даних щодо постраждалих наразі немає", - розповів Харківський міський голова.

Нагадаємо, загалом у Харкові - дев'ять районів (адміністративно-територіальних одиниць). Це: Шевченківський, Новобаварський, Київський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський, Індустріальний, Немишлянський і Основ'янський.

Ворожа повітряна атака

Нагадаємо, ввечері напередодні, 27 січня, російські окупанти запустили у бік України дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки.

Через загрозу повітряної атаки у низці областей була оголошена тривога.

Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони у Київській області.

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Харків Пожежа Атака дронів
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