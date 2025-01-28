Атака "Шахедів": у Чернігові було чути вибух
В районі міста Чернігів у ніч проти 28 січня було чути вибух на тлі загрози ворожих атак із застосуванням безпілотників. Дрони противника, зокрема, фіксувалися в області.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибух було чути у місті близько 03:57. Також перед тим можна було почути звук, характерний для роботи мотора ворожого ударного безпілотника типу "Шахед".
У місцевих пабліках писали про БПЛА противника в районі міста Чернігів. Також в мережі повідомляли про бойову роботу захисників неба по ворожій повітряній цілі або цілях.
Зазначимо, що в той момент карта повітряної тривоги виглядала так:
У Повітряних силах ЗСУ опівночі інформували, що російські безпілотники, зокрема, фіксувалися в Чернігівській області, й вони рухалися в західному напрямку.
Атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері 27 січня російські окупанти знову запустили у бік України безпілотники. У низці областей через загрозу атаки "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.
Вночі у Харкові пролунали вибухи. За словами мера Ігоря Терехова, у Харкові був "приліт" та сталася пожежа. Проте пізніше він уточнив, що ворожий удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі.
За словами директора департаменту надзвичайних ситуацій міста Харків Богдана Гладких, є інформація про двох потерпілих, в них гостра реакція на стрес.
Також повідомлялося, що ворог атакував "Шахедами" та Київ цієї ночі. На Київщині велася робота ППО.
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