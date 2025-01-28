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Дроновий удар по Харкову: серед постраждалих є дитина, відео і фото наслідків

Харків, Вівторок 28 січня 2025 04:34
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Дроновий удар по Харкову: серед постраждалих є дитина, відео і фото наслідків Фото: уточнено наслідки російьского дронового удару по Харкову 28 січня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові є двоє постраждалих через ворожу дронову атаку цієї ночі, 28 січня, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на виробничих приміщеннях. Серед потерпілих є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники уточнили деталі щодо російської повітряної атаки, та показали відео та фото наслідків.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення", - йдеться в заяві ДСНС.

Також рятувальники поінформували, що о 02:36 пожежа вже була локалізована, й зараз "триває її ліквідація".

"До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС", - розповіли надзвичайники.

Також у ДСНС передали, що за попередніми даними, в результаті ворожої дронової атаки постраждали 2 людини, у яких гостра реакція на стрес.

Це жінка 1955 року народження та дитина 2015 року народження, уточнили рятувальники.

Наслідки дронової атаки у Харкові вночі 28 січня (фото: ДСНС)

"Шахедний" удар по Харкову

Як повідомлялося раніше, цієї ночі, 28 січня, у Харкові пролунали вибухи на тлі загрози ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників.

За словами мера Ігоря Терехова, у Харкові був "приліт" та сталася пожежа. Пізніше він уточнив, що ворожий удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі.

Як розповів представникам ЗМІ директор департаменту надзвичайних ситуацій міста Харків Богдан Гладких, була інформація про двох потерпілих, у яких гостра реакція на стрес.

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Харків Пожежа Атака дронів
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