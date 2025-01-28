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Окупанти атакували Київ дронами

Київ, Вівторок 28 січня 2025 01:05
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Окупанти атакували Київ дронами Ілюстративне фото: Київ під атакою "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти у ніч проти 28 січня атакували Київ ударними безпілотниками. Над столицею фіксували кілька цілей противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Чиновник та військові закликали мешканців Києва перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Київ вчергове під атакою ворожих БПЛА. Прошу жителів та гостей міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться в заяві керівника КМВА.

Перед тим у Повітряних силах розповіли, що в районі столиці були зафіксовані ворожі безпілотники.

"Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в оголошенні військових.

Додамо, що у цей час в Київській області триває робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні були помічені безпілотники противника.

Окупанти атакували Київ дронами

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні російські загарбники знову запустили у бік України безпілотники для чергової повітряної атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

На тлі ворожої повітряної атаки у Харкові було чути вибухи. За словами мера Ігоря Терехова, у Харкові був "приліт" та сталася пожежа. Проте пізніше він уточнив, що ворожий удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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