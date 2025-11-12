В Одесі через удар РФ пошкоджено санаторій і житловий комплекс
Російські окупанти сьогодні, 12 листопада, атакували Одесу. Унаслідок обстрілів пошкоджено санаторій і житловий комплекс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.
"Сьогодні внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено дві будівлі в Одесі. На фасаді санаторію та балконі житлового комплексу зафіксовано руйнування, загоряння не виникало", - написав Кіпер.
Він уточнив, що інформації про загиблих і постраждалих немає.
Атаки на Одесу
Нагадаємо, російські окупанти били по Одесі вчора, 11 листопада.
Близько 18:30 Повітряні сили попередили, що в акваторії Чорного моря було зафіксовано ворожі безпілотники, які прямували в бік Одеси.
Пізніше ударні безпілотники долетіли до міста, місцеві жителі почули вибухи, здійнявся дим.
За інформацією моніторингових каналів, Одесу атакували кілька груп російських безпілотників.
Також 11 листопада дрони вдарили по Одеській області. Метою росіян стали енергетичні об'єкти та депо "Укрзалізниці".
Унаслідок атак частина об'єктів критичної інфраструктури були змушені працювати на генераторах. Одна людина дістала поранення.
Варто зауважити, що російські окупанти останнім часом атакують переважно об'єкти енергетичної інфраструктури України. Унаслідок значних пошкоджень у більшості областей діють графіки відключень світла.
Атаки на українську енергетику є регулярними - Росія б'є по них фактично щотижня.
Сьогодні, 12 листопада, в Україні продовжують діяти графіки обсягом від 2 до 4 черг.