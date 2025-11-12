В Одесі через удар РФ пошкоджено санаторій і житловий комплекс

Російські окупанти сьогодні, 12 листопада, атакували Одесу. Унаслідок обстрілів пошкоджено санаторій і житловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

"Сьогодні внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено дві будівлі в Одесі. На фасаді санаторію та балконі житлового комплексу зафіксовано руйнування, загоряння не виникало", - написав Кіпер.

Він уточнив, що інформації про загиблих і постраждалих немає.