Без світла тричі на день: де і як сьогодні в Україні діють графіки відключень (список)

Україна, Середа 12 листопада 2025 09:31
Без світла тричі на день: де і як сьогодні в Україні діють графіки відключень (список) Ілюстративне фото: в Україні 12 листопада знову вимикатимуть світло (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні в Україні запроваджено обмеження споживання електроенергії через масштабні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури. Обмеження діятимуть у більшості регіонів країни.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати електропостачання.

"Укренерго"

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

Енергетики зазначають, що тривалість і обсяги відключень можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальні дані про графіки варто перевіряти на офіційних сайтах місцевих обленерго.

Київ

У столиці графіки відключень розбиті за таким принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У Київській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

Одеська область

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 12 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • Підчерга 1.1 01:00 - 03:00, 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 1.2 01:30 - 03:30, 05:30 - 07:30, 09:30 - 12:30, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 2.1 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
  • Підчерга 2.2 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • Підчерга 3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 21:30 - 23:30
  • Підчерга 3.2 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 4.1 02:00 - 04:00, 07:30 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:00, 22:30 - 24:00
  • Підчерга 5.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
  • Підчерга 5.2 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
  • Підчерга 6.1 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
  • Підчерга 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Сумська область

Завтра, 12 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

  • з 00:00 до 08:00 - 2 черги
  • з 08:00 до 15:00 - 3,5 черги
  • з 15:00 до 20:00 - 4 черги
  • з 20:00 до 24:00 - 3 черги

На зображенні:

  • Жовті віконця - години, коли є електроенергія.
  • Темні віконця - години без електроенергії

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 12 листопада діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ). Однак якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Полтавська область

12 листопада у Полтавській області введуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Дізнатися години відключень за своєю чергою можна тут:

  • Підчерга 1.1 01:00 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:40
  • Підчерга 1.2 01:30 - 04:00, 08:30 - 12:30, 15:00 - 19:00, 20:30 - 00:00
  • Підчерга 2.1 03:00 - 05:30, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
  • Підчерга 2.2 03:30 - 06:00, 09:30 - 13:30, 15:30 -20:00, 21:30 - 00:00
  • Підчерга 3.1 04:00 - 06:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
  • Підчерга 3.2 04:30 - 07:00, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
  • Підчерга 4.1 00:00 - 00:30, 05:00 - 07:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 20:30, 23:00 - 00:30
  • Підчерга 4.2 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 00:00
  • Підчерга 5.1 00:00 - 01:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 21:30
  • Підчерга 5.2 00:00 - 02:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 -22:00
  • Підчерга 6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:30, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:00
  • Підчерга 6.2 00:30 - 03:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 17:30, 19:30 - 22:30

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харківська область

"Для Харківської області застосовуватимуть від двох до чотирьох черг відключень одночасно", - повідомили в обленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • Підчерга 1.1 - 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • Підчерга 1.2 - 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • Підчерга 2.1 - 05:00-09:00; 12:30-19:30;
  • Підчерга 2.2 - 05:00-09:00; 12:30-19:30;
  • Підчерга 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00;
  • Підчерга 3.2 - 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00;
  • Підчерга 4.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
  • Підчерга 4.2 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
  • Підчерга 5.1 - 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00;
  • Підчерга 5.2 - 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00;
  • Підчерга 6.1 - 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00;
  • Підчерга 6.2 - 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00.

Житомирська область

Сьогодні, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Без світла тричі на день: де і як сьогодні в Україні діють графіки відключень (список)
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • Підчерга 1.1: 01:00– 04:30, 08:00 -15:00, 18:30 - 20:30
  • Підчерга 1.2: 01:00 – 04:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 20:30
  • Підчерга 2.1: 01:00 – 04:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 24:00
  • Підчерга 2.2: 01:00 – 04:30, 11:30 - 15:00, 18:30 - 24:00
  • Підчерга 3.1: 00:00 – 01:00, 08:00 - 11:30, 15:00 – 22:00
  • Підчерга 3.2: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 - 22:00
  • Підчерга 4.1: 08:00 – 11:30, 15:00 - 22:00
  • Підчерга 4.2: 08:00 – 11:30, 15:00 - 22:00
  • Підчерга 5.1: 00:00 – 01:00, 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 5.2: 04:30 – 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 6.1: 00:00 - 01:00, 04:30 - 08:00, 15:00 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00

Кіровоградська область

Без світла тричі на день: де і як сьогодні в Україні діють графіки відключень (список)

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.

