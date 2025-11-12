ua en ru
В Одессе из-за удара РФ повреждены санаторий и жилой комплекс

Одесса, Среда 12 ноября 2025 18:21
UA EN RU
В Одессе из-за удара РФ повреждены санаторий и жилой комплекс Иллюстративное фото: россияне атаковали Одессу (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 ноября, атаковали Одессу. В результате обстрелов повреждены санаторий и жилой комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Сегодня в результате очередного вражеского обстрела повреждены два здания в Одессе. На фасаде санатория и балконе жилого комплекса зафиксировано разрушение, возгорание не возникало", - написал Кипер.

Он уточнил, что информации о погибших и пострадавших нет.

Атаки на Одессу

Напомним, российские оккупанты били по Одессе вчера, 11 ноября.

Около 18:30 Воздушные силы предупредили, что в акватории Черного моря были зафиксированы вражеские беспилотники, которые направлялись в сторону Одессы.

Позже ударные беспилотники долетели до города, местные жители услышали взрывы, поднялся дым.

По информации мониторинговых каналов, Одессу атаковали несколько групп российских беспилотников.

Также 11 ноября дроны ударили по Одесской области. Целью россиян стали энергетические объекты и депо "Укрзализныци".

В результате атак часть объектов критической инфраструктуры были вынуждены работать на генераторах. Один человек получил ранения.

Стоит заметить, что российские оккупанты последнее время атакуют преимущественно объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате значительных повреждений в большинстве областей действуют графики отключений света.

Атаки на украинскую энергетику являются регулярными - Россия бьет по ним фактически каждую неделю.

Сегодня, 12 ноября, в Украине продолжают действовать графики объемом от 2 до 4 очередей.

