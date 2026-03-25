В Одесі жінка потрапила під колеса буса ТЦК: призначено перевірку

Сьогодні місцеві Telegram-канали поширили відео та повідомили, що мікроавтобус ТЦК збив пенсіонерку. В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на інформацію та оприлюднили офіційну позицію щодо інциденту.

У військкоматі повідомили, що 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі м. Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу ТЦК та СП і пішохода.

На місце події було оперативно викликано представників Національної поліції та екстреної медичної допомоги.

У ТЦК уточнили, що потерпілу госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Наразі встановлюються обставини події та ступінь відповідальності учасників дорожнього руху.

"За даним фактом керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об’єктивної істини за фактом події", - зазначили в ТЦК.