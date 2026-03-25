В Одессе женщина попала под колеса буса ТЦК: назначена проверка

13:19 25.03.2026 Ср
2 мин
Видео инцидента распространили в сети
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: в Одессе женщина попала под колеса буса ТЦКп (Getty Images)

Сегодня, 25 марта, в одном из районов Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса ТЦК и пешехода. В результате инцидента назначена служебная проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

Сегодня местные Telegram-каналы распространили видео и сообщили, что микроавтобус ТЦК сбил пенсионерку. В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию и обнародовали официальную позицию относительно инцидента.

В военкомате сообщили, что 25 марта на улице Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе г. Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства ТЦК и СП и пешехода.

На место происшествия были оперативно вызваны представители Национальной полиции и экстренной медицинской помощи.

В ТЦК уточнили, что пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и степень ответственности участников дорожного движения.

"По данному факту руководством Одесского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам для установления объективной истины по факту происшествия", - отметили в ТЦК.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Ранее в одесских Telegram-каналах распространили фото окровавленного мужчины с перебинтованной головой.

В публикациях утверждалось, что он получил травмы во время конфликта с представителями ТЦК. В ответ Одесский областной ТЦК и СП обнародовал официальное заявление.

Перед этим в сети также появилось видео из Пересыпского района Одессы, на котором зафиксировано применение силы к гражданскому: мужчину схватили за капюшон, а когда он оказался на земле - били руками и ногами.

В ТЦК заявили, что обнародованное видео имеет признаки выборочного монтажа и не отражает полной хронологии событий.

